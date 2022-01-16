Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна – і треба – ледарювати

Цьогорічний місячний день дуже впливає на людську психіку, багаторазово посилюючи все, що є у нас у душі – як хороше, так і погане. Фактором, який визначає життя в цей час, найімовірніше, будуть лінощі, що – з урахуванням вихідного – не є критичним: можна дозволити собі побайдикувати або зайнятися своїм хобі.

Сьогодні, 16 січня, ледарювати можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаку, але на трьох із них бездіяльність вплине цілюще.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців, мабуть, із повним правом можна назвати найледачішими представниками зодіаку, тому сьогоднішній день, який до того ж є вихідним, не принесе нічого нового. Вони будуть із задоволенням не діяти, мріючи та накопичуючи сили для звершень, які вони намітили на найближче майбутнє. Щоправда, вони і під час роботи намагаються діяти максимально спокійно і повільно, тепер можуть собі дозволити і зовсім нічого не робити — такий пасивний стиль їхнього життя.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви з радістю присвятять день лінощам та відпочинку – останнім часом, напередодні Нового року, вони багато працювали, тому потребують перевести дух і відновити сили – як моральні, так і фізичні. Щоправда, представники знака не з тих, хто може сидіти зовсім склавши руки, тому зірки радять їм зайнятися чимось посильним і водночас приємним – наприклад, перебрати свій розкішний гардероб, відкласти убік речі, які з якоїсь причини вже не хочеться носити, а решту привести в божий вигляд.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів – цих трудоголіків зодіакального кола – умовляти відмовитися від роботи будуть не лише зірки, а й оточення – рідні та близькі, але місія виявиться не такою вже легкоздійсненною – представники знака так просто від роботи не відмовляються. Але, схоже, тим, хто перебуває поруч із ними, таки вдасться переконати їх зробити перерву у роботі. Неймовірно, але факт: згодом наші Козороги будуть вдячні своїй сім'ї за те, що змогла відвернути їх від перманентної роботи і дала трохи відпочити.

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