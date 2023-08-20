Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна – і треба – лінуватися

День спокійної та розміреної енергетики, який – звісно, за можливості – бажано провести без поспіху й метушні, а ще краще – в бездіяльності. Таке проведення часу дозволить не лише відновити сили, а й налаштуватися на наступний робочий тиждень.

Сьогодні, 20 серпня, від активних дій необхідно відмовитися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них лінуватися не лише можна, а й потрібно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята не лише полюбляють, а і вміють лінуватися – можна сказати, що в цьому мистецтві вони досягли серйозних вершин, тому нинішній день проведуть із задоволенням і користю для себе. Вже завтра вони зможуть взятися до роботи, яку – ніде правди діти – не дуже люблять, проте працювати вміють – цього у представників знака не відібрати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – активний і діяльний знак, представникам якого весь час потрібно щось робити й кудись бігти. Тому сьогодні їм доведеться стримувати свій запал і не витрачати сили – як фізичні, так і моральні, – а акумулювати їх. Вже завтра вони самі собі скажуть "дякую" за запас енергії, яка дозволить їм зрушити гори – на щастя, суто в переносному значенні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії посидючістю й потягом до лінощів не вирізняються – представникам знака здається, що поки вони байдикують, їхнє життя минає. Але сьогодні друзі зможуть запропонувати їм такий варіант недільного проведення часу, що представники знака, яким гарно жити не заборониш, просто не зможуть від нього відмовитися: свято вдасться.

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