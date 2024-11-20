Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна купувати та продавати нерухомість

Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна купувати та продавати нерухомість

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Не найпростіший день місячного календаря, який іноді приносить результати, для досягнення яких в інший час знадобилося б кілька днів, плюс — незвичайні зусилля. Так, багатьом вдасться вирішити питання, яке тривалий час перебувало у статусі «завислого», наприклад, визначитися з купівлею чи продажем нерухомості.

Сьогодні, 20 листопада, вирішити питання, що «зависло», зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом з них вдасться нарешті визначитися з купівлею і продажем нерухомості.

Телець

Тельці як люди статечні, незважаючи на наявну необхідну їм суму, вже досить довгий час не можуть придбати житло, яке влаштовувало б їх у всіх сенсах. Сьогодні, схоже, їм трапиться саме те, що потрібно, а отже, треба його брати.

Близнята

Близнята не можуть перебратися на нову квартиру, не продавши стару, і якраз у необхідності поєднати два ці процеси і полягає головна складність для представників цього знака. Сьогодні кількість докладених ними зусиль перейде у якість – вдасться зробити і те, й те.

Терези

Терезам, які хочуть кардинально змінити місце проживання, переїхавши до іншого міста — а, можливо, і до іншої країни — не можуть це зробити, поки не продали свою місцеву нерухомість, а саме в цьому питанні у них виникли складнощі. Цього дня їм, схоже, вдасться вирішити це питання.

Читайте також:

Зеленський опублікував відео про 1000 днів повномасштабної війни

Зеленський опублікував відео про 1000 днів повномасштабної війни

Повʼязані теми:

Наступна публікація