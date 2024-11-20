Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна купувати та продавати нерухомість

Не найпростіший день місячного календаря, який іноді приносить результати, для досягнення яких в інший час знадобилося б кілька днів, плюс — незвичайні зусилля. Так, багатьом вдасться вирішити питання, яке тривалий час перебувало у статусі «завислого», наприклад, визначитися з купівлею чи продажем нерухомості.

Сьогодні, 20 листопада, вирішити питання, що «зависло», зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом з них вдасться нарешті визначитися з купівлею і продажем нерухомості.

Телець

Тельці як люди статечні, незважаючи на наявну необхідну їм суму, вже досить довгий час не можуть придбати житло, яке влаштовувало б їх у всіх сенсах. Сьогодні, схоже, їм трапиться саме те, що потрібно, а отже, треба його брати.

Близнята

Близнята не можуть перебратися на нову квартиру, не продавши стару, і якраз у необхідності поєднати два ці процеси і полягає головна складність для представників цього знака. Сьогодні кількість докладених ними зусиль перейде у якість – вдасться зробити і те, й те.

Терези

Терезам, які хочуть кардинально змінити місце проживання, переїхавши до іншого міста — а, можливо, і до іншої країни — не можуть це зробити, поки не продали свою місцеву нерухомість, а саме в цьому питанні у них виникли складнощі. Цього дня їм, схоже, вдасться вирішити це питання.

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