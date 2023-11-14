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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна купувати та продавати рухоме та нерухоме майно

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна купувати та продавати рухоме та нерухоме майно

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день характеризується посиленням позитивної енергетики, що сприятливим чином позначиться на вирішенні всіх фінансових питань, але найкраще сьогодні піде купівля-продаж будь-яких предметів – як вкрай необхідних, так і непотрібних.

Сьогодні, 14 листопада, займатися купівлею-продажем рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них продаж та купівля рухомого та нерухомого майна виявиться особливо вигідною.

Близнята

Близнята – один із найуспішніших у торгівлі знаків зодіаку, які тим не менш купувати люблять більше, ніж продавати, хоч і це їм вдається зробити легко та вигідно. Сьогодні їм можна як купувати все, чого вони потребують, так і продавати речі, з яких вони, образно кажучи, вже виросли.

Стрілець

Стрільці – не найпрактичніші представники зодіакального кола, тому продавати що-небудь зірки рекомендують їм лише у разі потреби – робити торгівлю своєю професією їм не варто. Тим не менш, цього дня вони можуть продавати старе житло і купувати нове – талан їх супроводжуватиме.

Риби

Рибам зірки рекомендують змінювати те, що їх уже не влаштовує, на нове – наприклад, їм можна продавати старий автомобіль, виручивши за нього хорошу ціну, замінюючи на новий, що відкриє перед ними нові можливості. Головне, не поспішати і об'єктивно оцінити всі характеристики нової моделі — він повинен у всьому перевершувати колишню.

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Дата публікації
Перегляди
494
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