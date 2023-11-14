Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна купувати та продавати рухоме та нерухоме майно

Нинішній день характеризується посиленням позитивної енергетики, що сприятливим чином позначиться на вирішенні всіх фінансових питань, але найкраще сьогодні піде купівля-продаж будь-яких предметів – як вкрай необхідних, так і непотрібних.

Сьогодні, 14 листопада, займатися купівлею-продажем рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них продаж та купівля рухомого та нерухомого майна виявиться особливо вигідною.

Близнята

Близнята – один із найуспішніших у торгівлі знаків зодіаку, які тим не менш купувати люблять більше, ніж продавати, хоч і це їм вдається зробити легко та вигідно. Сьогодні їм можна як купувати все, чого вони потребують, так і продавати речі, з яких вони, образно кажучи, вже виросли.

Стрілець

Стрільці – не найпрактичніші представники зодіакального кола, тому продавати що-небудь зірки рекомендують їм лише у разі потреби – робити торгівлю своєю професією їм не варто. Тим не менш, цього дня вони можуть продавати старе житло і купувати нове – талан їх супроводжуватиме.

Риби

Рибам зірки рекомендують змінювати те, що їх уже не влаштовує, на нове – наприклад, їм можна продавати старий автомобіль, виручивши за нього хорошу ціну, замінюючи на новий, що відкриє перед ними нові можливості. Головне, не поспішати і об'єктивно оцінити всі характеристики нової моделі — він повинен у всьому перевершувати колишню.

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