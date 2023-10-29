Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна лінуватися від душі

День чистої, світлої та незамутненої енергетики, яка не передбачає активних дій: у цей час можна абсолютно безкарно не лише відпочивати, а й лінуватися, що абсолютно логічно для вихідного дня. Якщо врахувати, що вночі ще й перевели годинники на зимовий час, то необхідність розслаблення і навіть лінощів абсолютно виправдана, ба навіть необхідна.

Сьогодні, 29 жовтня, відпочивати та розслаблятися можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаків, але трьом із них можна лінуватися від душі.

Діва

Діви можуть поєднати приємне з корисним – розслабитися і відпочити, зайнявшись домашніми справами. На відміну від інших знаків зодіаку, для них лінощі відображаються саме в таких діях, коли можна перебирати речі в шафах, наводячи в них ідеальний лад – завдяки їм завтра вони будуть у чудовій формі.

Стрілець

Стрільцям, які категорично не вміють відпочивати, бажано виїхати – або принаймні піти – туди, де під рукою не буде жодної роботи – наприклад, за місто чи до найближчого парку. Найбільше, що їм можна буде прихопити із собою – це новий захопливий детективний роман.

Козоріг

Козорогам зірки рекомендують зробити те, чого вони зовсім не вміють – помріяти. Зазвичай представники знака вважають цю справу не лише марною, а й дурною, але сьогодні вони – на своє велике здивування – виявлять, що так можна не лише лінуватися і розслаблятися, а і планувати свої подальші дії.

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