Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна не приховувати свої емоції

День, коли можна – і потрібно – ухвалювати важливі рішення, лише в тому разі, якщо вони будуть правильними. У стосунках із близькими – і не дуже – людьми не рекомендується приховувати свої емоції: надмірна стриманість, з одного боку, може призвести до морального дискомфорту, а з іншого, дасть навколишнім картбланш для дій.

Сьогодні, 27 грудня, приховувати свої емоції небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них стримувати себе категорично не рекомендується.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам як одному з найзапальніших знаків зодіаку стримувати свої емоції, якщо вони вже увійшли в раж, дуже складно, тому їм не варто цього робити – принаймні сьогодні. Спроби зберігати спокій можуть призвести до небажаних для їхньої нервової системи наслідків. Негатив, який рватиметься назовні, може буквально «розвернути» їх зсередини, тому має сенс випустити його – головне, не спрямовувати бурхливі емоції проти оточення – це не найкраще позначиться на стосунках із ним.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам – особливо тим з них, хто перебуває у стані з'ясування стосунків з близькою людиною – небажано приховувати почуття, які вони відчувають до неї. Можливо, вони роблять так з виховних міркувань, намагаючись довести своєму партнеру, що без нього – точніше, без його кохання – представнику знака доведеться дуже важко. Зірки не рекомендують представникам знака користуватися таким – забороненим – прийомом, навпаки, необхідно показати близькій людині всю силу своїх почуттів, і тоді влаштовувати їй бойкоти не доведеться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги звикли стримувати свої почуття, вважаючи, що оточення користується їхнім гарним настроєм зі своєю – корисливою – метою. Можливо, одного разу таке ставлення когось із близьких та друзів справді мало місце, але чи варто робити негативні висновки один раз і на все життя? Зірки наполегливо рекомендують представникам знака відкрити своє серце людям, що перебувають поруч – особливо тим із них, кого вони перевірили часом і різноманітними складними обставинами.

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