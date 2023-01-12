Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна офіційно оформлювати стосунки

Сьогоднішній день сприятливий для сімейного життя на будь-якій його стадії – від початкової до давно усталеної, міцної та щасливої. Місячні енергії зроблять все для того, щоб негативні моменти згладилися, а позитивні стали вдалішими і щасливішими: варто скористатися чудовим шансом для того, щоб зміцнити свої стосунки, хоч би якими – новими чи давніми і стабільними – вони були.

Сьогодні, 12 січня, зміцнювати свої стосунки можна представникам усіх знаків зодіаку, та особливо вдалими будуть справи у трьох із них – їхній зв'язок стане офіційним.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – найдомашніший і найсімейніший знак зодіаку, тому стосунки, які ні до чого не зобов'язують, їм зазвичай не подобаються – вони вважають за краще, щоб усе було стабільно і передбачувано. Сьогодні вони, схоже, отримають таку можливість – кохана людина запропонує їм офіційно оформити стосунки, в яких вони перебувають уже певний час: не варто втрачати такий вдалий з усіх боків шанс.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви не з тих, хто бігає за коханою людиною і просить із ними одружитися – навпаки, дуже часто другій половинці доводиться майже арканом тягнути їх до РАЦСу, вони ж опираються і навіть брикаються. Сьогоднішній випадок, схоже, виявиться саме таким, водночас зірки категорично не рекомендують представникам знака опиратися – їхній шлюб буде напрочуд щасливим.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – натури чуттєві й романтичні, вони не будуть зустрічатися і – тим більше! – жити з тими, кого не люблять. А ось від тих, кого люблять, зазвичай очікують міцних стосунків – короткочасний роман, який ні до чого не зобов'язує, їх не влаштовує. Сьогодні вони цілком можуть розраховувати на те, що їхні наміри стануть реальністю, а вони ще й повередують – звісно, для годиться.

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