Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна освідчуватися в коханні

Винятково сприятливий місячний день, протягом якого успіх супроводжує людину у всіх сферах життя та діяльності, але, оскільки йдеться про вихідний день, варто обмежитися особистим життям. Час ідеально підходить для створення сім'ї – до того ж як за параметрами місячного календаря, так і за датою – у його "координатах" цілих п'ять двійок. Але призначати дату одруження необхідно заздалегідь – щодня робити це пізно, зате можна освідчуватися в коханні та робити пропозиції руки та серця.

Сьогодні, 20 лютого, освідчуватися в коханні можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них день обіцяє бути по-справжньому доленосним.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – знак досить повільний, тому не варто дивуватися з того, що про свою любов до близької людини вони мовчать уже кілька років, а можливо, й десятиліть. Велика ймовірність того, що йдеться про їхнє перше кохання, через яке вони страждають вже невідомо скільки років. Що ж, настав час зізнатися у своїх почуттях, і сьогоднішній день ідеально підходить для цієї мети, головне – створити для розмови максимально романтичну атмосферу – вона пом'якшить повільність представників знака.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів – принаймні тих, хто досі самотній – може очікувати явище, з яким вони, найімовірніше, досі не стикалися – кохання з першого погляду. Водночас абсолютно неважливо, де відбудеться зустріч з потенційною другою половинкою, головне, що кохання вразить їх одразу і наповал. Не дивно, що представники цього доброзичливого і, загалом, простодушного й нехитрого знака вирішать одразу оголосити про своє ставлення до предмета своїх почуттів. У їхньому випадку такий крок буде правильним – треба кувати залізо, поки воно гаряче.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби як один із найсентиментальніших знаків зодіаку давно чекають на можливість розповісти про свої почуття людині, з якою їх пов'язують довгі романтичні взаємини. Єдине, що їх бентежить, — впевненість у тому, що, як кажуть, "нежіноча це справа" — першою в коханні має освідчуватися чоловік. Наслідуючи такі стереотипи, що віджили своє, вони ризикують до пенсії не дочекатися ні на визнання, ні на пропозицію руки і серця. Тож треба брати відповідальність за щастя в особистому житті у свої руки, і найкраще зробити це саме сьогодні.

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