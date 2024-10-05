Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна зізнаватися в коханні

День, коли зірки радять не лише не приховувати свої емоції, а й, навпаки, демонструвати їх оточенню – це допоможе збалансувати внутрішню енергію, не даючи їй переважити ні в бік браку, ні надлишку.

Сьогодні, 5 жовтня, демонструвати свої почуття та емоції можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них сьогодні можна зізнаватися у коханні.

Телець

Тельцям, які зустрінуть людину, до якої мали почуття досить давно, – наприклад, перше кохання – і відчують, що їхнє ставлення до цієї людини не змінилося, не варто цього приховувати: велика ймовірність того, що цього разу вони зможуть залишитися разом.

Рак

Раки — навіть якщо вони без тями від предмета своєї пристрасті — вважають за краще чекати, коли їм зізнаються в коханні, самі водночас робити перші кроки не поспішають. Але цього разу, схоже, їм трапиться ще більш потайливий партнер, тож доведеться представникам знака брати ініціативу на себе.

Скорпіон

Скорпіони, які нещодавно зустріли людину, з якою їм захотілося провести все своє життя, поки що не зізналися їй у своїх почуттях, бо такий — сміливий у всіх сенсах — крок здається їм передчасним, але чи не ризикують вони водночас запізнитися?

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