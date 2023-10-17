Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна починати гризти граніт науки

День спокійної та розміреної енергетики, який – зрозуміло за можливості – бажано провести без поспіху та суєти, ще краще у бездіяльності. Час також сприятливий для підвищення професійної кваліфікації – можна записуватись на тренінги чи курси, загалом, гризти граніт науки.

Сьогодні, 17 жовтня, розпочинати навчання можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо починати гризти граніт науки.

Овен

Овнам, як правило, ніколи вчитися — вони надто зайняті важливішими, як їм здається, справами — насамперед, зароблянням грошей. Але оскільки цього разу підвищити свої доходи вони зможуть лише навчившись чогось нового у своїй професії, їм доведеться записатися на курси, на яких цих навичок вчать.

Близнята

Близнята люблять навчатися, але сьогодні навчання знадобиться їм не для задоволення, а для службової потреби. Випередити конкурентів, які буквально наступають на п'яти, можна буде лише отримавши нові знання та освоївши прогресивні технології, інакше вони можуть втратити важливий та прибутковий проєкт.

Стрілець

Стрільці ніколи не втрачають нагоди дізнатися про щось нове – допитливість у них у крові. Ось тільки професійні знання їх сьогодні мало зацікавлять, найімовірніше, їм захочеться підвищити свою кваліфікацію щодо хобі – наприклад, в'язання, вишивання чи кулінарії.

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