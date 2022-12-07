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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна ставати до реалізації наполеонівських планів

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна ставати до реалізації наполеонівських планів

Фото: Getty Images

Нинішній день, на думку астрологів, є одним із найкращих для будь-яких починань у всьому місячному циклі. Професійний талан буде на боці тих, хто не сумнівається у своїх силах, не помічає перешкод, що виникають на шляху, і рішуче діє, активно просуваючись до своєї мети. Не рекомендується витрачати дорогоцінну енергію на виконання дрібних справ – вітається реалізація лише серйозних проєктів.

Сьогодні, 7 грудня, прагнути серйозної мети необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них можна ставати до реалізації воістину грандіозних – наполеонівських – планів.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам упевненості в собі і волі до перемоги не позичати: поставивши собі мету, представники цього амбітного знака йдуть до неї пробоєм. Всі ці якості вони готові продемонструвати і сьогодні, головне, відмовитися від роботи над незначними проєктами – це буде схоже на стрільбу з гармати по горобцях: зусиль доведеться докласти багато, а результат на виході виявиться нульовим.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви не люблять у роботі "шуму та пилу": вони вважають за краще все робити послідовно, методично і спокійно, розраховуючи кожен свій крок — зайві рухи, якщо без них можна обійтися, їм ні до чого. Ось і сьогодні представники знака, поставивши перед собою грандіозну мету, складуть докладний план її досягнення і обов'язково – на заздрість усім – її досягнуть.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – особливо ті з них, чия професія пов'язана з творчістю – сьогодні будуть в ударі: натхнення, яке їх відвідає, дозволить створити справжній витвір мистецтва, який принесе їм як гроші, так і славу. Щодо масштабів проєкту, реалізацією якого вони займуться, то він стане воістину грандіозним – у представників цього знака інакше не буває.

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Дата публікації
Перегляди
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