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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна про щось просити інших

Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна про щось просити інших

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день – початок нового місяця, що робить його непридатним для будь-яких активних дій. Особливо це стосується нових починань – поставленої мети досягти не вдасться, бо робота зупинятиметься, а то й зовсім розвиватиметься за принципом "крок уперед і два назад". Зате цей час сприятливий для різних прохань, з урахуванням вихідного дня зрозуміло, що йтиметься про особисті стосунки.

Сьогодні, 6 липня, просити про допомогу можна – і потрібно – представникам усіх знаків зодіаку, а трьом із них можна про щось просити інших людей.

Близнята

Близнята вміють делегувати повноваження, перекладаючи частину своїх обов'язків на інших – і далеко не завжди близьких до них – людей. Сьогодні їм можна і потрібно це робити — з завданням, що стоїть перед ними, вони самостійно не впораються.

Скорпіон

Скорпіони рідко звертаються до когось за допомогою, воліючи давати раду з труднощами самостійно, але сьогодні оточення представників знака, помітивши, що вони відчувають труднощі, саме зробить все, що від них залежить — навіть просити не доведеться.

Стрілець

Стрільці не люблять – і не вміють – про щось просити інших людей не через гордість, як часто кажуть їм близькі, а через страх отримати відмову. Сьогодні оточення охоче піде їм назустріч і виконає їхнє прохання, тож удару по самолюбству можна не побоюватися.

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