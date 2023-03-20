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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна розпочинати нові та важливі справи

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
7480
Час на прочитання
2 хв
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна розпочинати нові та важливі справи

Фото: Credits

День сприятливий для початку роботи над будь-яким – навіть найскладнішим та найтрудомісткішим – проєктом, тому важливо, не відкладаючи на потім, запланувати його на сьогодні. Найбільш успішними виявляться справи, спрямовані на творення: створювати щось нове, навіть якщо йдеться лише про вишивку чи в'язання, не кажучи вже про вирішення важливіших питань, не тільки можна, а й потрібно.

Сьогодні, 20 березня, розпочинати роботу над новими та важливими справами можна всім знакам зодіаку, але три з них виявляться в цій діяльності особливо успішними.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам не тільки можна, а й треба націлюватися на створення – ні багато, ні мало – твору мистецтва, на яке вони наважувалися давно. Найімовірніше, їхня робота буде пов'язана з літературною діяльністю – наприклад, написанням детективного чи любовного роману. Будучи розпочатою сьогодні, робота над книжкою мине легко і швидко, а заразом отримає високу оцінку видавця та читачів.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви не дуже люблять займатися творчістю, яка не має прикладного значення: вони із задоволенням візьмуться за будь-який вид творчості, але тільки в тому разі, якщо його результат можна буде використати у побуті. Тому сьогодні їм потрібно зайнятися створенням чогось корисного у господарстві – наприклад, створенням картини, яка паралельно стане витвором мистецтва.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які, як відомо, цінують предмети мистецтва і добре на них знаються, зірки рекомендують перетворити на щось подібне власне житло. А це означає, що їм необхідно розпочати ремонт, який користується заслуженою репутацією стихійного лиха. Однак, якщо представники знака дійсно хочуть, щоб навколишнє оточення тішило погляд, зробити його необхідно.

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Дата публікації
Перегляди
7480
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