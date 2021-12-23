Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна розпочинати ремонт

День сприятливий для будь-яких починань, що стосуються як професії та бізнесу, так і фінансів. Астрологи впевнені, що — зрозуміло, за бажання — можна зробити те, що ще вчора здавалося неможливим, головне — не сидіти склавши руки, а діяти. Можна переходити на нове місце роботи, зокрема й на керівну посаду, проводити фінансові операції, переїжджати в нове житло, розпочинати будівництво свого будинку або хоча б починати ремонт.

Сьогодні, 22 грудня, розпочинати ремонт можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них перетворення житла особливо важливе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята є перфекціоністами у всьому, що їх оточує, і дизайн інтер'єру у цьому сенсі – не виняток. Представникам знака мало того, що їхні квартира або будинок були чисто прибраними і зі свіжим ремонтом, необхідно, щоб вони були в тренді світових інтер'єрних тенденцій, тому вони часто починають перефарбовувати і переробляти те, що ще цілком може зачекати. Сьогодні ж вони, крім косметичного ремонту, захочуть ще й придбати нові меблі – оточенню не варто ставати у них на заваді.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці швидко спалахують і також швидко остигають до будь-якого заняття, але особливо гостро це відчувається в їхньому ставленні до власного житла. Почавши грандіозний ремонт, вони – з якоїсь лише їм відомої причини – запинаються на найважливішому місці, а потім досить довгий час – від кількох місяців до кількох років – живуть у квартирі, де одна, а то й дві кімнати виявляться заваленими будматеріалами. Час наводити лад у будинку: ремонт у всіх кімнатах набагато краще, ніж в одній.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги завжди відкладають ремонт до останнього, тому що постійно зайняті основною роботою. В результаті все закінчується тим, що вони створюють свої шедеври серед руїни, на яку перетворюється інтер'єр їхнього будинку або квартири. Ось і зараз вони, схоже, довели навколишній простір до стану, який, м'яко кажучи, не тішить око, тому необхідно ставати до ремонту. Поспішати не слід — все одно перед святами слушних фахівців не знайти, але скласти кошторис і визначитися з дизайном можна і потрібно.

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