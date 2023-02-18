Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна розпочинати ремонт

Цьогорічна місячна доба сприятлива лише для творення – будь-яка руйнація, здійснена в цей час, не тільки небажана, а й карається – розплата не змусить довго чекати, так що ризикувати не варто. Ну а оскільки на календарі вихідний день, то найкращим творчим заняттям стане домашній клопіт – наприклад, ремонт.

Сьогодні, 18 лютого, розпочинати ремонт можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке перетворення власного будинку особливо бажане.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки як найдомашніший знак зодіаку постійно займаються удосконаленням свого житла, але ніколи не бувають до кінця задоволеними отриманим результатом. Сьогодні у представників знака складуться сприятливі – як моральні, так і матеріальні – умови для того, щоб внести до свого житла докорінні зміни, тобто повноцінний та якісний ремонт.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези докладають маси зусиль для того, щоб їхнє житло було найстильнішим – принаймні у колі їхніх друзів і знайомих, і найчастіше їм це вдається. Ось і сьогодні представники знака вирішать внести деякі зміни, які, на їхній погляд, покращать зовнішній вигляд їхнього будинку чи квартири. Можливо, це будуть нові шпалери або супермодний текстиль – вони чудово розуміються на нових трендах.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони люблять прикрашати свій будинок творами мистецтва, на яких – треба віддати їм належне – чудово знаються. Велика ймовірність того, що вони придбають на барахолці або в антикварному магазині щось чудове, під що потрібно буде терміново переробити інтер'єр. З цим завданням представники знака впораються чудово, якщо почнуть ремонт сьогодні.

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