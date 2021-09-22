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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна веселитися від душі

Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна веселитися від душі

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День, коли люди — навіть найскромніші і стримані — розкуті і вільні. Їм можна — і треба — влаштовувати свята, веселитися і просто перебувати в гарному настрої. Зрозуміло, зробити це на замовлення неможливо, але, якщо є хоча б найменший привід для радості, необхідно ним скористатися — це найкращий час для вечірок, ювілеїв та навіть дитячих ранків у всьому місячному місяці.

Сьогодні, 22 вересня, веселитися від душі рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але у трьох із них буде для цього більш ніж вагомий привід.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки наполегливо радять знайти причину, через яку можна було б влаштувати сімейне свято. Якщо немає серйозних приводів для нього, їх необхідно придумати — наприклад, відсвяткувати річницю знайомства бабусі і дідусі, день першого приготування маминого улюбленого пирога або "ювілей" улюбленої ляльки дочки. Головне — зібрати за столом всіх членів сім'ї, таке єднання допоможе зміцнити сімейні стосунки, які останнім часом залишають бажати кращого.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам варто скористатися положенням зірок і світил, яке сьогодні буде сприятливе для налагодження взаємин із коханою людиною, якщо, звичайно, в цьому є необхідність. Представникам знака, які хочуть помиритися, бажано влаштувати для неї сюрприз — наприклад, романтичну вечерю зі свічками і пелюстками троянд, а заодно і смачними стравами, які вона любить. Таким чином вдасться зворушити навіть найбільш скривдженого партнера і почати взаємини з чистого аркуша — є надія на те, що цього разу вони складуться найкращим чином.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам рекомендується влаштувати свято для своєї дитини — схоже, вона його заслужила на всі сто відсотків: її успіхи в навчанні, спорті або творчості (потрібне підкреслити) досягли такого рівня, яким цілком могла б похвалитися і доросла людина. Потрібно придумати цікавий сценарій, замовити — або самостійно приготувати — солодкий стіл, зібрати друзів своєї дитини і влаштувати таке свято, яке всі присутні — і передусім його винуватець — запам'ятають надовго. Можливо, таке свято обійдеться батькам у копієчку, але результат — щаслива дитина — буде того вартий.

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