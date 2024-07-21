Три знаки Зодіаку, яким сьогодні можна вести рослинний спосіб життя

Нинішній день призначений для відпочинку: активні дії залишилися потягом настав час пасивності, коли потрібно відмовитися від поспіху, суєти та зайвих рухів тіла. Можна нічого не робити, безцільно лежати на дивані і навіть спати вдень — ліньки в цей час не тільки не забороняються, а й вітаються.
Сьогодні, 21 липня, лінуватися розріджується представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом з них можна вести рослинний спосіб життя.
Діва
Дівам неробство дається нелегко, і це змушує їх, навіть коли вся робота — як професійна, так і по дому — завершена, кілька разів на день протирати ідеально чисті поверхні. Сьогодні зірки радять їм дати їм спокій – за день вони пилом не заростуть, і трохи відпочити.
Козеріг
Козерогам, які напередодні здали свій черговий проект, саме час трохи розслабитися та відпочити, хоча представники цього – одного з найпрацьовитіших – знаків навряд чи зрадіють такому становищу сил – зірки радять їм нічого не робити у примусовому порядку.
Водолій
Водолії люблять і – що важливо – вміють відпочивати, але, як правило, воліють це робити активно, а сьогодні їхнє проведення часу має бути пасивним. Якщо їм зовсім несила буде сидіти вдома, вони можуть вирушити на пляж і вести рослинний спосіб життя там.
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