Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна відкривати нову сторінку у житті та діяльності

День, коли не тільки можна, а й треба руйнувати старе – тільки на його руїнах можна буде збудувати щось нове. Над будь-якою свіжою і перспективною ідеєю сьогодні можна починати роботу тільки в тому разі, якщо їй не заважатимуть "хвости", що залишилися від попереднього проєкту. До того ж це стосується не лише професійної діяльності, а й особистого життя.

Сьогодні, 12 липня, відкривати нову – професійну чи особисту – сторінку у житті можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них обов'язково треба переходити від намірів до справи.

Прагматичним Дівам (22.08 – 23.09) потрібно готуватися до реалізації важливого професійного проєкту так, як вміють це робити тільки вони: не поспішаючи поступово з урахуванням будь-яких – навіть, здавалося б, найменших – нюансів. Якщо вони все зроблять грамотно, їм вдасться відкрити нову професійну сторінку, наприклад, обійнявши посаду, про яку вони давно мріяли, з відповідною солідною зарплатою.

Романтично налаштовані Терези (24.09 – 23.10) – особливо ті з них, хто розчарувався у близькій людині – схоже, зважилися на розставання з нею, але розрив має бути остаточним та безповоротним, тільки в такому разі вони зможуть розраховувати на романтичну зустріч. До речі, вона вже не за горами, але для нового кохання обов'язково потрібно звільнити місце.

Водолії (21.01 – 18.02) як творчий знак зодіаку сьогодні можуть змінити бюджетоутворювальне заняття, зробивши таким хобі, яким займаються вже досить давно. Схоже, робота – як морально, так і матеріально – припинила вже влаштовувати представників знака, тому вони почали замислюватися над тим, чим можна її замінити. Улюблене заняття виявиться дуже доречним.

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