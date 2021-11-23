Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна вирішувати фінансові питання

День, коли можна ставати до втілення в життя будь-яких ідей, навіть якщо вони є сирими, тобто не готовими до роботи. Головне, почати їх реалізовувати, а все інше владнається. Особливо вдалими виявиться вирішення фінансових питань – у матеріальній сфері все відбуватиметься начебто за помахом чарівної палички.

Сьогодні, 23 листопада, вирішувати фінансові питання можна представникам усіх знаків зодіаку, але на трьох з них чекає особливий успіх.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам через їхню запальність досить складно вдасться порозумітися з партнерами з бізнесу, тому для ділових переговорів їм необхідно вибирати особливий час – коли вони врівноважені та максимально налаштовані на пошук консенсусу. Схоже, сьогодні саме такий день, тому на нього можна призначати важливі зустрічі. Їхні результати виявляться на диво вдалими, а спільна робота з цими людьми – перспективною.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці досягнуть серйозних успіхів у питаннях купівлі-продажу, тому ті, чия професія так чи так пов'язана з цим видом діяльності, можуть сміливо закуповувати нову порцію товару – найближчим часом він розійдеться, як гарячі пиріжки. Успіх чекає і на тих представників знака, які вже зневірилися продати — або навпаки — купити нерухомість. Сьогодні фортуна усміхнеться і їм: у першому разі вдасться знайти покупця, який дасть хорошу ціну, у другому – буде варіант, про який вони мріяли.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги дуже обережно ставляться до кредитів, оскільки вважають, що береш чужі гроші і на якийсь час, а віддаєш свої і назавжди. Проте сьогодні той день, коли складуться сприятливі умови для позики, тож можна, нічого не побоюючись, оформити її в банку, тим паче, що представникам знака вона зараз украй необхідна для розвитку бізнесу. Хтось за ці гроші орендує торгову точку, в якій можна буде торгувати виробами власного виробництва, а хтось – закупить за вигідною ціною матеріали для творчості.

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