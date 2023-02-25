Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна вирушати у невеликі подорожі

Нинішній день, як і належить вихідному, непризначений для активних дій. Втім, для пасивного відпочинку він теж не дуже придатний, тому краще присвятити його розумовій діяльності, вид якої кожен має вибирати собі сам – відповідно до своєї індивідуальності. Можна також вирушати в подорожі, але вони не повинні бути далекими та тривалими.

Сьогодні, 25 лютого, вирушати у невеликі поїздки можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони будуть по-справжньому необхідними.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, вирушивши цього дня в подорож, зможуть по-справжньому відпочити, що, зважаючи на їхній попередній – напружений – робочий графік, буде дуже доречним. Місце для поїздки бажано вибрати максимально статусне, щоб представники знака, які дуже дорожать своєю репутацією людей, що ведуть розкішний спосіб життя, були задоволені ним і могли виставити фото в соцмережі.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, що мають непереборний потяг до прекрасного, бажано відвідати якийсь старовинний замок, в якому збереглася не тільки атмосфера минулих часів, а й відповідні йому витвори мистецтва. "Наївшись" ними вдосталь, представники знака почуватимуться готовими до роботи та творчості, що знадобиться їм уже на початку наступного тижня.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги не вміють просто і по-дурному відпочивати, тому їм потрібно вибрати поїздку з інтелектуальним напрямом – наприклад, екскурсію до якогось музею. Він може бути як традиційним, так і оригінальним – до прикладу, просто неба. Головне, щоб представникам знака трапився екскурсовод, який є не лише ентузіастом своєї справи, а й бездонним джерелом інформації.

Читайте також: