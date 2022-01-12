Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна вирушати у подорожі

Напружений і водночас вдалий для роботи та бізнесу день, коли стають очевидними результати професійних зусиль, докладених деякий час тому – настав час отримувати за них дивіденди. День також сприятливий для початку поїздок – від відряджень до подорожей до інших міст та країн.

Сьогодні, 12 січня, у подорожі – якщо, звичайно, дозволить епідемічна cитуація – можна вирушати представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такі подорожі будуть особливо вдалими.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які люблять мандрувати світом – з обов'язковим відвідуванням усіх місцевих магазинів – дуже скучили за поїздками, в яких у період локдауну вони були обмежені. Можливо, тепер обставини виявляться сприятливішими для переїздів та перельотів, так що варто поквапитися, купити квитки та забронювати житло, щоб згодом ні про що не думати, а отримувати нові враження та купувати речі, в яких вдома можна буде справжній фурор.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, яких цього дня можуть відправити у відрядження, зірки рекомендують погоджуватися, навіть якщо йтиметься про недалеку поїздку – скажімо, в межах області. За її результатами цілком можна буде розраховувати на прихильність начальства, яка виявиться у просуванні кар'єрними сходами та підвищення заробітної плати. Головне, не бути скромними і демонструвати товар – точніше, свої здібності та досягнення – обличчям, бути скромним треба в інших випадках.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії несподівано – не тільки для інших, а й для себе – можуть вирішити вирушити до місць сили, що розташовані неподалік місця, де вони живуть. Саме тому їм вдасться вкластися в один день, але вони повернуться додому переповненими позитивною енергією, якою славляться такі природні об'єкти. Отриманої порції позитивних емоцій їм вистачить на досить тривалий час, протягом якого ці генії зможуть створити багато творів мистецтва – справжніх шедеврів.

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