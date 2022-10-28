Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зізнаватися у своїх почуттях

День, коли зірки радять не лише не приховувати свої емоції, а й, навпаки, вихлюпувати їх назовні. Щоправда, це не означає, що треба поводитися надмірно експресивно, влаштовуючи скандали та істерики, йдеться, найімовірніше, про те, що не варто стримувати свої почуття: можна – і потрібно – демонструвати свою прихильність і освідчуватися в коханні.

Сьогодні, 28 жовтня, зізнаватися у своїх почуттях можна представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них освідчення коханій людині має стати обов'язковим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки не поспішають відкривати свою душу іншим людям, навіть якщо йдеться про тих, кого вони люблять. Але сьогодні зірки рекомендують змінити власні принципи і розповісти тому, до кого вони мають романтичні почуття, про їхнє існування. Можливо, цій людині набриднув підвішений стан, в якому її постійно тримають представники знака, і вона чекає на зізнання.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви не дуже люблять зізнаватися комусь у своїх почуттях – представники цього самолюбного знака настільки сильно бояться отримати відмову, що краще промовчать. Можливо, найчастіше їхні побоювання мають сенс, але сьогоднішній день категорично не схожий на інші, тому зірки рекомендують їм подолати свою гордовитість і ризикнути.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези не дуже люблять говорити про свої почуття, оскільки ніколи не бувають впевненими у них до кінця: якщо зараз їм здається, що саме цю людину вони шукали все своє життя, то вже завтра вони можуть у цьому засумніватися. Але сьогодні, схоже, представники знака будуть впевнені у своїх почуттях на всі сто відсотків, тож можуть сміливо зізнаватися у них тим, кого люблять.

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