Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна "зав'язувати" зі шкідливими звичками

День сильної негативної енергетики, коли під ударом – індивідуальність людини. Кожен із нас може зазнавати закидів з боку заздрісників і недоброзичливців – щоб не стати їхньою жертвою, необхідно тримати під суворим контролем свої нерви, емоції, дії та звички, особливо шкідливі.

Сьогодні, 13 жовтня, зав'язати зі шкідливими звичками рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, та трьом із них позбутися їх особливо важливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам – особливо тим, хто любить поїсти – давно час переглянути своє ставлення до їжі. Бажання «заїдати» неприємності є розладом харчової поведінки, але це не означає, що можна поглинати все, що трапляється на очі – це шкідливо і для зовнішності, і для здоров'я. Сьогодні складуться сприятливі умови відмовитися від цієї звички.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які особливо приохотилися до алкогольних напоїв, настав час «зав'язувати» з цією звичкою, оскільки незабаром вона почне їм докучати. Недоброзичливці і так уже почали помічати, що представники знаку час від часу поводяться неадекватно, а що буде, якщо вони дізнаються про причини такої поведінки? З репутацією порядної людини доведеться розпрощатися – не варто до цього доводити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям зірки рекомендують відмовитися від куріння, яке представники знаку вважають неодмінним атрибутом богемного способу життя. Ну, а оскільки вони – через заняття творчістю – зараховують себе до цієї категорії населення, то буквально не розлучаються із цигаркою. Їм непогано було б дізнатися, що мода на куріння залишилася в далекому минулому, і сьогодні на часі – здоровий спосіб життя.

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