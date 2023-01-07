Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна займатися творчістю

Один із найлегших днів місячного календаря: він тихий і спокійний, не передбачає злих слів і різких дій, а люди, що оточують нас, налаштовані доброзичливо – загалом, він ідеально підходить для святкування православного Різдва за старим стилем. Взагалі, у цей час краще не працювати, але, якщо йтиметься про творчість, зірки не матимуть нічого проти.

Сьогодні, 7 січня, займатися творчістю можна представникам усіх знаків зодіаку, але три з них зможуть створити справжні шедеври.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – особливо тим, хто ладнає зі словом – можна спробувати свої сили у літературі: наприклад, написавши резонансну статтю на актуальну тему, або навіть узявшись за написання роману – любовного, детективного чи історичного. Зірки гарантують: усе, що вдасться створити – чи хоча б розпочати – цього дня, приречене на успіх – у буквальному значенні слова.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви відчувають справжню пристрасть до рукоділля — вони люблять в'язати, вишивати, займатися валянням (особливо добре у них виходять прикраси) і робити речі в техніці декупаж. Зірки радять їм сьогодні звернути особливу увагу на останнє – наприклад, прикрасити ящик або валізу для ялинкових іграшок, яка зараз пустує: у них може вийти стильна та розкішна річ.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на живопис: по-перше, це заняття їх заспокоїть, а по-друге, згодом воно може стати другою – а то й першою – професією. Навіть якщо представники знака ніколи не брали до рук пензлі та фарби, їм варто звернутися до майстер-класів, які у великій кількості представлені в Інтернеті – малювання може стати їхнім новим захопленням.

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