Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна звертатися з проханнями до вищих сил

День тиші, спокою та умиротворення, який бажано провести на самоті або невеликій компанії найближчих людей, які гарантовано не дратуватимуть. Зростає емоційність і уразливість, які можуть стати причиною образ, сварок та конфліктів. Можна також звертатися з проханнями до вищих сил – вони обов'язково почують і зроблять так, як хочеться.

Сьогодні, 16 грудня, звертатися з молитвою до вищих сил можна всім знакам зодіаку, але три з них отримають допомогу швидше за інших.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, за всієї довірливості та наївності, якими нагородила їхня природа, не дуже релігійні люди, які звертаються до вищих сил лише у разі крайньої необхідності. Але, як відомо, у шторм на морі атеїстів немає: сьогодні – з великою ймовірністю – їхні сімейні обставини складуться таким чином, що їм знадобиться сприяння тих, хто зможе вплинути на ситуацію: Бога, Всесвіту, вищих сил – потрібне підкреслити. Чому б не попросити їх про допомогу?

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці самовпевнені до неможливості: їм здається, що вони можуть впоратися з будь-яким – навіть найскладнішим – завданням, тому часто запитують у Бога, чим вони можуть йому допомогти. Однак далеко не все під силу цим самовпевненим оптимістам – наприклад, у фінансовій сфері вони дуже часто виявляються неспроможними. Сьогодні допомога обов'язково прийде до них вчасно та в повному обсязі, зрозуміло, якщо вони не посоромляться про неї попросити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, так вже вони влаштовані, звикли в усьому покладатися тільки на себе, їм це чудово вдається, принаймні, те, що стосується їхньої професійної діяльності – тут їм практично немає рівних. Але єдине, на що вони не можуть вплинути, так це на сферу почуттів – наприклад, у коханні представники знака поводяться як слони у посудній крамниці, тому в цій сфері їм потрібна допомога. Якщо вони за нею звернуться, їх обов'язково почують.

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