Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть ошукатися у своїх очікуваннях

День, коли навіть найспокійніші та найврівноваженіші люди через негативну космічну енергетику, яка пануватиме в атмосфері, стають нервовими і недовірливими – будь-яка дрібниця може вивести з себе. Водночас найнеприємніше в цю місячну добу – ошукатися у своїх очікуваннях та надіях.

Сьогодні, 12 лютого, оошукатися у своїх очікуваннях можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно поставитися до цього з філософським спокоєм.

Терези

Терези вміють домовлятися навіть із найбільш непоступливими співрозмовниками, що створює їм репутацію незамінних переговорників. Проте представникам знака не варто надто зазнаватися – схоже, сьогодні знайдеться опонент, з яким їм не вдасться домовитись.

Козоріг

Козорогам, які намітили сьогодні важливу ділову зустріч, зірки, на жаль, приготували не найприємніший сюрприз. Зустріч відбудеться, але результату, на який налаштовані представники знака, їм навряд чи вдасться досягти – потрібно буде зробити ще одну спробу.

Риби

Риби — головні мрійники зодіаку, і, як правило, їхні мрії пов'язані з романтичними стосунками, які важливі для них — як у мріях, так і наяву. Сьогодні, найімовірніше, щось піде не так, і намічена зустріч не відбудеться, але перейматися не варто – все ще попереду.

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