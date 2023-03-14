Три знаки зодіаку, яким сьогодні можуть виплатити пристойний гонорар

Нинішній день ідеально підходить для творчості, тому він особливо вдалий для людей відповідних професій – насамперед поетів та письменників. Але сьогодні їм вдасться не тільки створити чудовий витвір мистецтва, а й отримати його гідну оцінку – як моральну, у вигляді слави, визнання і шанувальників, так і матеріальну – у вигляді солідного гонорару.

Сьогодні, 14 березня, грошові надходження можуть потішити представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть розраховувати на пристойні гонорари.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці вже втратили надію отримати оплату за роботу, зроблену досить давно. І даремно це зробили, оскільки сьогодні життя приготує для них приємний сюрприз — боржник нарешті вирішить з ними розрахуватися. До того ж сума компенсації – що дуже приємно – буде дещо вищою, ніж заздалегідь обумовлена – це, так би мовити, відсотки за час протермінування.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які здійснили свою давню мрію, написавши детективний чи любовний роман, відправили його у популярне видавництво та досить довгий час дали звідти відповіді, сьогодні можуть дізнатися, що оцінка їхньої літературної праці виявилася сприятливою: з ними укладуть договір, що передбачає, крім іншого, пристойну матеріальну винагороду.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви не лише тонко відчувають предмети мистецтва, а й вміють їх створювати. Так, якийсь час тому вони здійснили давню мрію – зробили цілу колекцію виробів ручної роботи. Похвалившись друзям, вони з подивом виявили, що колекція має купівельний попит – людина, яка захоче її придбати, запропонує гарний гонорар.

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