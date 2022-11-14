Три знаки зодіаку, яким сьогодні можуть зробити вигідну пропозицію

День кардинальних життєвих та професійних змін, коли небажано відступати від ухвалених рішень та змінювати пріоритети. Все, що намічено раніше, має бути досягнуто і здійснено, інакше фортуна може відвернутися від людини, яка сама не знає, чого хоче – такій практично неможливо догодити. Ті, хто не змінять обраної тактики, можуть розраховувати на вигідну ділову, фінансову чи професійну пропозицію.

Сьогодні, 14 листопада, отримати пропозицію, від якої не можна відмовитися, можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них вона буде особливо вигідною.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які є найдомашнішим знаком зодіаку, люблять і вміють працювати віддалено, але поки що — у більшості випадків — змушені їздити на роботу, тому що така вимога їхнього безпосереднього керівництва. Однак сьогодні вони можуть отримати пропозицію перейти туди, де їм запропонують цікавіші умови – як у кар'єрному, так і матеріальному плані, до того ж працювати можна буде вдома.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, які часто не знають собі справжньої ціни, нерідко працюють за незначні гроші, хоча могли б розраховувати на більше. Але сьогодні зірки виявлять до представників знака увагу та доброзичливість – їх нарешті гідно оцінять і запропонують нову посаду, на якій робити потрібно буде те саме, а зарплата виявиться на порядок вищою за попередню.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам – переважно тим із них, хто останнім часом шукає підробітку – можуть зробити вигідну пропозицію, завдяки якій буквально за кілька годин на день вони зможуть отримати другу зарплатню. Щоправда, зірки попереджають представників знака про те, що їм доведеться з подвоєною увагою ставитись до своєї першої – і основної – роботи, інакше вона може постраждати і їм знову доведеться шукати підробітку.

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