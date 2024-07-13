Три знаки зодіаку, яким сьогодні нагадають про себе невирішені проблеми

День життєвих змін, коли – хоча б на крок – можна зробити своє життя кращим. Щоправда, для цього доведеться знайти скоєні раніше помилки та намагатися їх виправити – на хиткій підставі збудувати щасливе майбутнє не вдасться.

Сьогодні, 13 липня, змінити життя на краще, виправивши помилки, зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них нагадають про себе старі – невирішені – проблеми.

Лев

Леви, які, як правило, впевнені, що абсолютно безгрішні, а тому свідомо – принаймні їм так здається – не можуть робити помилки, повинні будуть все-таки виявити застарілі проблеми, що знижують якість їхнього життя, ну а далі, як то кажуть, — справа техніки.

Терези

Терези часто роблять помилки через те, що не можуть визначитися з тим, чого вони хочуть досягти. Сьогодні їм потрібно на якийсь час зупинити – або хоча б уповільнити – свій внутрішній "маятник": так їм вдасться зрозуміти, в чому проблема, яка заважає їм почуватися щасливими, та ліквідувати її.

Скорпіон

Скорпіони, що мають підвищену самокритичність, часто докоряють собі навіть у тому, у чому зовсім невинні, а ось реальних проблем не помічають. Сьогодні їм обов'язково потрібно промотати життєву плівку назад, знайти момент, з якого щось пішло не так, і виправити його.

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