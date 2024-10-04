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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна бажати нікому зла

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна бажати нікому зла

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Енергії нинішнього дня дають нам такі якості як енергійність, наполегливість та завзятість з одного боку, і агресивність – з іншого. З огляду на це найголовніше під впливом таких космічних енергій – не відповідати злом на зло, і, тим більше, нікому не бажати його за власною ініціативою: удар швидко влучить у ціль, але і швидше повернеться назад.

Сьогодні, 4 жовтня, відповідати злом на зло не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна нікому навіть подумки бажати його.

Близнята

Близнята – люди незлі, але якщо вони вирішили, що хтось зачепив їхні кровні інтереси, то можуть і налаштуватися на помсту. Вона буває як холодною, так і гарячою «стравою», коли – як сьогодні – їм не вистачає терпіння для того, щоб добре її «приготувати»: відповідь прилетить дуже швидко.

Діва

Діви виношують агресивні плани довго, тому зведення рахунків з кимось із оточення, найімовірніше, має тривалу історію, яка почалася не сьогодні і навіть не вчора. А ось відповідь на їхню витівку може прилетіти практично миттєво, і вона навряд чи потішить.

Риби

Риби – доброзичливі, але є теми, яких у розмові з ними краще не торкатися – наприклад, їхня родина та діти. Мабуть, хтось із сьогоднішніх співрозмовників про це не знає, інакше остерігався б робити відповідні зауваження, але й відповідати на них злом теж небажано.

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