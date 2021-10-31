Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна брати і давати гроші в борг

День важкої і негативної енергетики, протягом якого важливо економити свої сили, не витрачаючи їх на справи, які можна — і треба! — відкласти вбік. Економно витрачати бажано і інші ресурси, зокрема і матеріальні: передусім це стосується фінансів, до яких слід поставитися з максимальною ощадливістю.

Сьогодні, 31 жовтня, брати і давати гроші в борг не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них такі дії повинні стати категоричним табу.

Рак (22.06 — 22.07)

Ракам, як би сильно вони не потребували коштів, сьогодні не варто позичати гроші у кого-небудь, особливо у друзів і рідних. Обставини не дозволять представникам знака повернути їх швидко і в повному обсязі, що може негативно відбитися на відносинах з кредиторами. Велика ймовірність того, що з друзями з цієї причини доведеться посваритися раз і назавжди, а родичі все подальше життя будуть докоряти їм за борг, що залишився.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, які з особливою обережністю ставляться до своїх фінансів, і сьогодні не варто відступати від своїх правил. Давши гроші в борг комусь із друзів або близьких, вони, швидше за все, ризикують їх ніколи більше не побачити. Водночас сама людина не буде винна у трагедії — обставини складуться таким чином, що вона просто не в змозі виявиться повернути борг, тому не залишиться нічого, крім як пробачити його їй. Позичати потрібно тільки ту суму, яку не шкода втратити.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які страждають нападами щедрості, за допомогою яких вони, як їм здається, можуть облагодіяти весь світ, ніщо не заважає в решту часу перетворюватися на скнар, сьогодні варто включити режим жадібності. Давати сьогодні гроші в борг — погана прикмета для представників цього знака, через що фінанси незабаром можуть на них "образитися" і, як наслідок, піти з їхніх рук у чиїсь інші. Щоб не допустити подібного розвитку подій, необхідно відповідати відмовою на всі прохання дати грошей в борг.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання