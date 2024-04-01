Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна брехати і прикидатися

Нинішній день сприятливий у всьому, окрім нових починань – вони навряд чи виявляться успішними. Його енергії схильні до доброзичливості та щирості у взаєминах між людьми, а от негативні якості – брехня, ошуканство, вдавання – обов'язково будуть покарані, до того ж бумеранг прилетить практично миттєво.

Сьогодні, 1 квітня, виявляти негативні якості не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не рекомендується брехати та прикидатися.

Близнята

Близнята часто прикидаються, представляючи себе іншим зовсім не таким, якими є насправді, хоча заради справедливості треба сказати, що це не зовсім вдавання: просто їм важко буває вибрати одну з тих, що «живуть» у них усередині, двох іпостасей – сьогодні їм доведеться це зробити якщо, звичайно, вони не хочуть потрапити в незручне становище.

Рак

Раки дозволяють собі брехню винятково з благородною метою – як то кажуть, задля рятунку. Але сьогодні їм неварто цього робити навіть з поважних причин: можливо, людині, яку вони вирішать таким чином пошкодувати, краще дізнатися правду і зробити з неї нехай і складні, але правильні висновки, аніж жити з заплющеними очима.

Терези

Терези цілком можуть збрехати винятково тому, що варіант, який необхідно озвучити, – а потім і вчинити відповідним чином – їм категорично не подобається. Але як довго вони зможуть ховати голову в пісок, – найімовірніше, в якийсь момент їм таки доведеться вчинити рішуче, то чому б не зробити це зараз, не вдаючись до брехні та ошуканства.

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