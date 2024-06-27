Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна присягатися та давати обіцянки

День потужної місячної енергетики, яка впливає на всі сфери нашого життя, включаючи слова – вони одержують заряд, який дозволяє реалізувати висловлені ними наміри у рази швидше, ніж у будь-які інші дні. До всього сказаного сьогодні потрібно поставитися з обережністю, але особливо це стосується присяг та обіцянок.

Сьогодні, кидати слова на вітер небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна присягатися та давати обіцянки.

Діва

Дівам, які обожнюють присяги в любові та вірності, цього дня бажано від них утриматися. Велика ймовірність того, що буквально завтра представникам знака захочеться забрати своє зізнання назад, але зробити це без втрат не вдасться.

Скорпіон

Скорпіони, розчулившись побачивши того, як хтось із їхніх друзів чи знайомих переживає непрості часи, можуть пообіцяти їм допомогу, яку в результаті – з об'єктивних причин – не зможуть надати, тож краще спочатку зробити – чи не зробити, а потім говорити про це.

Стрілець

Стрільцям, що часто безладно ставляться до своїх слів, не думаючи про те, що кажуть, цього дня краще взагалі говорити якнайменше. Що стосується обіцянок, то їх краще взагалі не давати: життя швидко поставить їх перед необхідністю виконати їх, чого вони зробити не зможуть.

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