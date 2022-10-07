Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна допускати злих думок

Нинішній день створено для добра – лише такі помисли, слова та дії вітатимуться найвищими силами. Будь-яке зло тут же – практично блискавично – повернеться до свого "автора" бумерангом, тому важливо не допускати і натяків на недобрі думки, навіть якщо хтось із оточення на них цілком заслуговуватиме.
Сьогодні, 7 жовтня, від злих думок необхідно відмовитись представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна навіть підпускати їх до себе.
Близнята (22.05 – 21.06)
Близнята далеко не такі білі і пухнасті, якими хочуть здаватися в очах оточення. І якщо на словах вони рідко дозволяють собі безсторонні висловлювання, у думках, як правило, не соромляться. Сьогодні – втім, як і завжди – зірки наполегливо рекомендують представникам знака утриматися від злісних побажань – буде прикро отримати їх назад.
Діва (22.08 – 23.09)
Діви – за всієї своєї холодності та аристократичності – на диво злопам'ятні: вони ніколи не забувають того, що їм сказали чи зробили. Ось і сьогодні вони пригадають історію, в якій, як їм здавалося, їх образили. Плани помсти представники знака, найімовірніше, виношували давно і сьогодні почнуть продумувати деталі, що в результаті обернеться проти них.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Скорпіонам необхідно бути особливо обережними зі злими думками: цей містичний знак має здатність матеріалізувати свої думки, до того ж сьогодні вона збільшиться в рази. Програючи в думках негативний сценарій щодо свого недоброзичливця, вони практично одразу ж зроблять його реальністю, що завдасть шкоди всім, а їм – насамперед.
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