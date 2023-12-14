Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна гаяти час

День однаково сприятливий як для упорядкування перспективних – як мінімум, на місяць – планів, так і початку їхнього втілення у життя. Головне – як у першому, так і у другому випадку – не гаяти часу задарма, оскільки він цього дня – на вагу золота.

Сьогодні, 14 грудня, гаяти час даремно небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано безцільно витрачати цей ресурс.

Діва

Діви – за всієї притаманної їм зовнішньої холодності – люди пристрасні і захопливі, тому можуть «зависнути» на приємному занятті – наприклад, своєму хобі. Але зірки таки радять їм, не гаючи часу, виконати «обов'язкову» – тобто професійну – програму, і лише потім ставати до «довільної».

Терези

Терезам не варто втрачати час в особистому житті – точніше, у взаєминах із близькою людиною, які останнім часом залишають бажати кращого. Якщо не вжити екстрених заходів, вони можуть зовсім зійти нанівець, а представникам знака навряд чи це сподобається. Так що варто поквапитися і порозумітися, поки не стало пізно.

Стрілець

Стрільці – одні з найбільш балакучих представників зодіаку, до того ж заради цього заняття вони готові перервати навіть дуже важливе заняття, вирішивши, що й так усе встигнуть. На жаль, сьогодні вони цілком можуть не встигнути, чим підведуть свого роботодавця, тому розмови, що не мають особливої важливості, краще перенести на інший час.

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