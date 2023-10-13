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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна грубити людям навколо

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна грубити людям навколо

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

День чистої та світлої енергетики, яку не можна порушувати нічим: ні поганими вчинками, ні різкими словами, ні негідними думками, інакше можна зруйнувати рівновагу, яка існує у світовій гармонії – які це матиме наслідки, передбачити неможливо.

Сьогодні, 13 жовтня, втім, як і будь-якого іншого дня, говорити грубощі людям навколо небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка особливо небажана.

Телець

Тельців, як відомо, дуже важко вивести з себе, та якщо вже це стається, вони зазвичай ні з ким не цяцькаються, і добре ще, якщо справа обходиться лише словесною "дуеллю". Однак цього дня звична схема може дати збій – супротивник виявиться набагато сильнішим і відповість належним чином.

Лев

Леви не люблять, коли хтось сумнівається в їхній величі та благородному походженні, навіть у разі натяку на таку непошану вони можуть розлютитися й неадекватно відреагувати. Нинішній день винятком із правила не стане, але грубити опоненту, який може стати начальником, все ж не варто.

Скорпіон

Скорпіони рідко скочуються до відвертих грубощів – вони мають не менш сильну "зброю": їдку іронію та особливе почуття гумору. Але сьогодні все може скластися інакше: їм може трапитися не менш сильний "противник", через що вони, відчувши брак аргументів, можуть і розлютитися.

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Дата публікації
Перегляди
376
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