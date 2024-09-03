Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ходити на побачення

День сприятливий для того, щоб визначити мету і тактику та стратегію щодо її досягнення, а от для активних дій у цьому напрямі він категорично не годиться. У цей час також небажано призначати романтичні побачення – вони можуть призвести до небажаних наслідків.

Сьогодні, 3 вересня, від активних дій у всіх напрямах необхідно відмовитися представникам усіх знаків зодіаку, трьом із них не можна навіть ходити на побачення

Лев

Левам як одному з найпристрасніших знаків зодіаку сьогодні краще ні з ким не стикатися, а з тими, хто їм по-справжньому дорогий – особливо. Аж знетямившись, представники знака здатні розшалітися не на жарт і наговорити людям, що перебувають поруч, найнеприємніших речей.

Терези

Терези сьогодні несподівано для себе виявлять рідкісну злопам'ятність – на любих їм людей така поведінка представників знака може справити негативне враження, і вони всерйоз замисляться: чи варто продовжувати з ними стосунки.

Скорпіон

Скорпіони, відомі своєю здатністю говорити грубості під виглядом жартів, сьогодні перевершать самі себе: відсутність дипломатичності, яку вони продемонструють, всерйоз зачепить безліч людей, а кількість образ, які вони мимоволі завдали оточенню, може зашкалювати.

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