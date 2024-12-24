Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ігнорувати свої сни

День, коли особливо важливо контролювати енергетичний потік, що йде до нас від небесних тіл: якщо він вирветься у «зведене плавання», повернути його назад буде вже неможливо, а це може призвести до неприємних наслідків. Про те, якими вони будуть і чого треба побоюватися, можуть розповісти сни, на які потрібно звернути увагу.

Сьогодні, 24 грудня, звертати увагу на сни необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не рекомендується їх ігнорувати.

Близнята

Близнята через свою двоїстість рідко можуть витлумачити сон однозначно: одній половині здається, що він віщує одне, а інший – зовсім інше. На щастя, сьогодні підстав для розбіжностей у двох їхніх публічностей не буде – він виявиться недвозначним.

Скорпіон

Скорпіони як наймістичніший знак до будь-яких надприродних речей ставляться з повагою, і сновидіння у цьому сенсі – не виняток. Вони точно не пропустять віщий сон, який попередить їх про щось дуже важливе – найімовірніше, приємне в усіх сенсах.

Козоріг

Козороги, які є одним із найпрактичніших знаків зодіаку, рідко звертають увагу на сни, вважаючи їх «нісенітницею». Але оскільки сьогоднішні сновидіння виявляться дуже переконливими, навіть такі матеріалісти, як вони, не зможуть від них відмахнутися.

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