Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ігнорувати свої сни

День, коли важливо контролювати енергетичний потік, що йде до кожної людини: якщо він вирветься назовні, можна наламати серйозних дров. У цей час також дуже важливо дослухатися своєї інтуїції – вона може підказати відповідь на важливе запитання: такий результат дають сни.

Сьогодні, 21 лютого, сни будуть важливими для представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них категорично не можна їх ігнорувати.

Терези

Терези особливого значення снам не надають. Так буде й цього разу, хоча зірки таки наполегливо рекомендують представникам знака запам'ятати все, що вони побачать напередодні вночі, – у сновидіннях виявиться підказка, яка допоможе їм зорієнтуватися на важливу життєву ситуацію.

Скорпіон

Скорпіони до містики ставляться шанобливо, тому звертають увагу на знаки, зокрема і на сни, вважаючи, що в кожному з них може бути важлива інформація. Цього разу на представників знака чекає складне завдання, але, розшифрувавши сновидіння, вони отримають важливу пораду на майбутнє.

Козоріг

Козороги твердо стоять на землі, тому рідко звертають увагу на те, що вважають «езотеричною нісенітницею». Однак сновидіння, які вони побачили сьогодні, виявляться настільки переконливими, що від них не зможуть відмахнутися, навіть представники такого – розважливого – знака.

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