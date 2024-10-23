Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ледарювати

Нинішній день сприятливий для втілення в життя будь-яких планів, особливо якщо не «очікувати милості від природи», а докласти до виконання своїх бажань – якої б сфери життя вони не стосувалися – хоч якихось зусиль.

Сьогодні, 23 жовтня, докласти зусиль до втілення своїх проєктів та бажань необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано ледарювати.

Телець

Тельці, які є чемпіонами у пасивній діяльності, можливо, і сьогодні захочуть досягти бажаного за мінімальних моральних та фізичних витрат, але їм це не вдасться: представникам знака, які хочуть чогось досягти, треба «злізти з грубки» та діяти.

Терези

Терези, намагаючись набути рівноваги, втрачають час, який їм необхідно для того, щоб втілити в життя будь-який свій план. Але сьогодні у них, схоже, не залишиться вибору: якщо вони не почнуть працювати одразу – без розгойдування, на успіх можуть не розраховувати

Стрілець

Стрільці – люди дії, ба більше, вони спочатку щось роблять і лише потім аналізують, наскільки їхній вчинок відповідає меті, яку вони поставили перед собою. Сьогодні зірки радять представникам знака поміняти ці кроки місцями, але напирання та швидкості водночас не зменшувати.

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