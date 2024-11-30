Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна наживати собі ворогів

Один із найскладніших – темних – днів місячного календаря, який робить нас слабкими, безвольними та беззахисними перед тими, хто сильніший – як людьми, так і обставинами. Особливо небезпечно вступати в конфлікти, хоч би якими вони були – професійними або особистими: вийти з них без втрат не вдасться.

Сьогодні, 30 листопада, вступати в конфлікти не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано таким чином наживати собі ворогів.

Близнята

Близнята, як правило, намагаються ухилитися від конфліктів, оскільки їхня натура не витримує сварок та конфронтації. Але сьогодні вони, схоже, вирішать, що їхній опонент перейшов усі кордони і самі кинуться «в бій». Що може мати неприємні наслідки у вигляді нових ворогів.

Стрілець

Стрільці – максималісти, до того ж, вони різкі та нестримані у висловлюваннях, тому часто вступають у конфлікти навіть там, де в цьому немає потреби. Сьогодні вони можуть діяти без стоп-сигналів, тому ворогів у них може додатися.

Козоріг

Козороги, незважаючи на свою впертість і непоступливість, конфліктують лише в крайніх випадках, але сьогодні їм може здатися, що такий випадок настав. Зіткнутися з ними в такому стані, задоволення сумнівне — не дивно, що багато хто затаїть на них зло.

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