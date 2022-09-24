Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нервувати

День чистої, усвідомленої енергетики, яка передбачає спокій і врівноваженість. Небажано сваритися і конфліктувати (про скандали годі й говорити), бажати комусь зла навіть подумки і просто підвищувати голос. Результатом таких дій стане порушення загальносвітової гармонії, що негативно позначиться насамперед на самій людині.

Сьогодні, 24 вересня, нервувати небажано представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них хвилювання можуть спричинити неприємні наслідки.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які довго стримуються, але потім "вибухають", взагалі не рекомендується впадати в істерику і будь-якого іншого дня, але сьогодні – особливо. Річ у тім, що втративши контроль, представники знаку ризикують зробити щось невиправне – наприклад, образити когось із близьких або, ще гірше, керівництво, а такого розвитку подій допускати не можна.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак вразливий і недовірливий, тож їх, як-то кажуть, хлібом не годуй – дозволь похвилюватися. Позбавити їх звички нервувати майже неможливо, але сьогодні їм все ж необхідно утриматися від надмірно емоційної реакції на події, що відбуваються. Це може призвести до тривалої депресії, позбутися якої буде не так вже й легко, як видаватиметься на перший погляд.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги часто стають несамовитими, особливо якщо хтось з їхнього оточення – як от сьогодні – виведе їх із рівноваги. В такому разі представники знака легко втрачають контроль і важко заспокоюються, а результатом стає зіпсований день – налаштуватися на колишню справу вони вже не можуть. У вашому випадку постраждає робота – до неї вдасться повернутися лише завтра.

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