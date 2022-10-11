Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нервувати

День кришталевої – чистої та світлої – енергетики, яку не можна порушувати поганими вчинками, злими словами, недобрими думками і навіть надто гучним голосом. Не можна нервувати, робити різкі рухи, кричати та сваритися, потрібно демонструвати помірність у всьому – від прояву емоцій до меню.

Сьогодні, 11 жовтня, нервувати не можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них внутрішня гармонія особливо важлива.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які довго приховують роздратування під маскою спокою, зірки рекомендують стримуватися. Впавши в бешкет, вони ризикують не тільки показати себе не з кращого боку, але й посваритися з найкращим другом чи коханою людиною. Тому для них так важливо зберігати спокій – він утримає їх від непривабливих вчинків.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, як правило, переймаються з будь-якого приводу, до того ж шкоди така реакція завдає лише самим представникам знака – ті, хто завдає їм моральних страждань, близько до серця, як правило, нічого не приймають. Ось і сьогодні вони можуть засмутитися через дрібниці, на які інші не звернули б жодної уваги.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони сьогодні можуть не просто засмутитися, а впасти у серйозну депресію. Треба визнати, що привід для такої реакції у них буде справді серйозним, проте зірки рекомендують їм не нервувати та зберігати спокій. Можливо, це буде непросто, але потрібно.

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