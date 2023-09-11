Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна нервувати

День загострення інтуїції – дослухавшись до неї, можна отримати відповіді на багато запитань. Астрологи стверджують: щоб день минув вдало, не можна нудьгувати, хвилюватися і засмучуватися, навіть якщо для цього є вагомий привід.

Сьогодні, 11 вересня, нервувати небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них – це категоричне табу.

Рак (22.06 – 22.07)

Для Раків нервувати – небезпечно для здоров'я і будь-якого іншого дня: вони не вміють вчасно зупинитися, тому доходять до межі. Сьогодні хвилювання можуть підвищувати тиск, навантажуючи цим серцево-судинну систему і шлунково-кишковий тракт, що своєю чергою може викликати головний біль і напади гастриту, тож треба опанувати себе.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам багато неприємностей можуть завдати люди навколо, зокрема й ті, кого вони звикли вважати своїми друзями. Це дуже неприємно, та не варто через хвилювання доводити себе до нестями. Краще вивести близьку колись людину, яка повелася непорядно, за коло свого спілкування.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони можуть надто емоційно реагувати на події, які не вкладаються у звичну для них картину світу. Водночас позитивних моментів виявиться більше, ніж негативних, та оскільки радість – теж стрес, представникам знака, найімовірніше, захочеться поплакати від щастя. Зірки радять їм не зловживати такою реакцією.

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