Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні на кого підвищувати голос

День негативної – темної – енергетики, коли астрологи закликають усіх до спокою та стриманості. Не можна давати волю емоціям із негативним зарядом: когось ображати, зриватися та підвищувати голос на людей із оточення, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Сьогодні, 16 квітня, ображати будь-кого не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не рекомендується навіть підвищувати голос.

Рак

Раки, якщо і втрачають терпець, то, як правило, самі від цього страждають. Вони не підвищують голос на кого б там не було, тим більше здивуються сьогодні ті, хто перебуває поруч, коли почують, що вони кричать. Чи варто говорити, що вони таким чином поставлять себе в незручне становище?

Діва

Дів – щоб вони підвищили голос – треба добре роздратувати, і схоже сьогодні це комусь вдасться. Ось тільки крик навряд чи сприятиме нормалізації ситуації – найімовірніше, вони зроблять лише гірше, тому бажано обійтися без бурхливих проявів емоцій.

Риби

Риби, почавши кричати, не завжди можуть вчасно зупинитися, а отже можуть наговорити багато зайвого, про що згодом шкодують. Сьогодні зірки радять їм стримати емоції, навіть якщо для них буде поважна причина, тоді й не доведеться кричати.

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