Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні на кого підвищувати голос

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні на кого підвищувати голос

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День негативної – темної – енергетики, коли астрологи закликають усіх до спокою та стриманості. Не можна давати волю емоціям із негативним зарядом: когось ображати, зриватися та підвищувати голос на людей із оточення, оскільки це може призвести до непередбачуваних наслідків.

Сьогодні, 16 квітня, ображати будь-кого не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не рекомендується навіть підвищувати голос.

Рак

Раки, якщо і втрачають терпець, то, як правило, самі від цього страждають. Вони не підвищують голос на кого б там не було, тим більше здивуються сьогодні ті, хто перебуває поруч, коли почують, що вони кричать. Чи варто говорити, що вони таким чином поставлять себе в незручне становище?

Діва

Дів – щоб вони підвищили голос – треба добре роздратувати, і схоже сьогодні це комусь вдасться. Ось тільки крик навряд чи сприятиме нормалізації ситуації – найімовірніше, вони зроблять лише гірше, тому бажано обійтися без бурхливих проявів емоцій.

Риби

Риби, почавши кричати, не завжди можуть вчасно зупинитися, а отже можуть наговорити багато зайвого, про що згодом шкодують. Сьогодні зірки радять їм стримати емоції, навіть якщо для них буде поважна причина, тоді й не доведеться кричати.

Читайте також:

Михайло Панчишин: про своє кохання, окреме життя з дівчиною та перемогу на шоу "Голос країни"

Михайло Панчишин: про своє кохання, окреме життя з дівчиною та перемогу на шоу "Голос країни"

Повʼязані теми:

Наступна публікація