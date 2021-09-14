Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким конфліктувати

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким конфліктувати

День негативної енергетики, коли багатьох із нас буде долати невпевненість в собі і сумніви в своїх справах, зокрема і правильності життєвого шляху взагалі. Пригнічений стан духу може штовхати на з'ясування стосунків, яких — через їхні серйозні наслідки — необхідно уникати.

Сьогодні, 14 вересня, від конфліктів, які наспівають, необхідно йти представникам всіх знаків зодіаку, але трьом з них особливо не варто в них встрявати.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям зірки наполегливо рекомендують стримувати емоції, які нахлинули сьогодні на них, оскільки саме вони стануть причиною для серйозних сварок і конфліктів як з колегами та близькими, так і з малознайомими, а то і зовсім незнайомими людьми. І річ навіть не в тому, що це призведе до неприємних наслідків у вигляді тривалої суперечки без шансу налагодити взаємини, але і в тому, що в результаті представники знака будуть в очах оточення мати не найкращий вигляд. Тельці постануть перед ними нездатними тримати себе в руках грубіянами — кому потрібна така репутація?

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, на жаль, в цей день не відчують нестачі в сварках, суперечках і конфліктах — аб'юзери, як нібито змовившись, можуть нападати на них з усіх боків. Найкращий спосіб позбутися від їхньої нав'язливої уваги — якомога менше спілкуватися з людьми, від яких не доводиться очікувати нічого хорошого, і займатися улюбленою справою. До того ж, працювати необхідно на самоті, оскільки чужі — і не завжди добрі — очі можуть негативно вплинути результати роботи: вона виявиться з прихованим — або явним браком, а витрачений на неї час пропаде дарма.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців цього дня будуть переслідувати претензії з боку навколишніх, до того ж, висловлені в найбільш непристойних висловах. Для представників знака, які засмучуються не тільки через злі слова, а й косі погляди, це може стати справжньою трагедією — не дивно, що вони будуть відповідати належним чином — уїдливо, а, часом і агресивно. Зірки наполегливо радять їм не робити цього — не варто тиснути на пружину зла. Краще проігнорувати недружні випади: без енергетичного підживлення вони швидко зійдуть нанівець.

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