Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким конфліктувати

Для нинішньої місячної доби характерні конфлікти, які виникають буквально на рівному місці – без вагомих причин, але водночас можуть мати серйозні наслідки, аж до розриву взаємин. Необхідно тримати під контролем емоції, оминати неприємних і особливо неадекватних людей і не вступати в суперечки.

Сьогодні, 16 лютого, конфліктувати з будь-ким небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке з'ясування стосунків може бути небезпечним.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям необхідно тримати себе в руках, не даючи негативним емоціям вирватися назовні і, як то кажуть, наробити справ. Це застереження стосується всіх, хто оточує представників знака, але особливо важливо щодо колег і, особливо, начальства: посварившись із ним сьогодні, можна вже ніколи не помиритися, а отже, ускладнити свої кар'єрні перспективи.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які по суті є глибоко неконфліктним знаком зодіаку, сьогодні з подивом можуть відчути, що їх просто підмиває в різкій формі відповісти опоненту, з думкою якого вони не згодні. Зірки застерігають їх від такого вчинку, оскільки вони – не найсильніші гравці на полі сварок та конфліктів, а отже, свідомо програють у «сутичці».

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам сьогодні – втім, як і завжди – не варто ображати своїх друзів, навіть якщо вони не матимуть рацію, висловивши свою думку у категоричній формі. Вже завтра представники знака забудуть їхні слова, а от сварку, яка почалася сьогодні, важко буде погасити – на це можуть піти тижні, а то й місяці. Можливо, є сенс виявити толерантність, залишивши за іншими право на власну думку.

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