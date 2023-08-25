Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким конфліктувати

Енергії дня роблять людей недовірливими, сприйнятливими до чужих слів і думок і надзвичайно уразливими. Достатньо слова чи погляду, щоб вкинути їх у образу і навіть депресію, у той час як будь-яка сварка, що сталася цього дня, загрожує серйозними наслідками у вигляді тривалого конфлікту. Тому перш ніж когось образити чи образитися самим, необхідно подумати, як згодом доведеться виходити із ситуації.

Сьогодні, 25 серпня, сваритися з оточенням не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано з кимось конфліктувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, незважаючи на позірне миролюбство, знак досить конфліктний: вони виходять з себе рідко, але оточення запам'ятовує спалах їхніх емоцій надовго. Сьогодні представникам знака особливо важливо тримати себе в руках, інакше вони можуть втратити – на щастя, тільки в переносному розумінні – когось із друзів чи близьких.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви найболючіше реагують на критичні зауваження щодо їхньої особистості, а сьогодні вистачить охочих, які захочуть їх покритикувати. Незважаючи на образу, яку можуть викликати їхні слова, краще вдати, що вони не були почуті, ніж кидатися у з'ясування стосунків – вони можуть мати смішний вигляд, а це ще більше образить їх.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, на жаль, матимуть підставу для сварок, а реакцією на них стане бажання негайно сказати кривднику, що вони про нього думають. Після такого з'ясування стосунків вони почуватимуться втомленими та розбитими, а отже, не зможуть продовжувати працювати, що для них смерті подібне. Щоб повернутися до працездатного стану, доведеться витратити багато часу.

Читайте також: