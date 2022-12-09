Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

Сьогодні зірки нададуть усім нам можливість перевести дух і заспокоїтись, що особливо важливо після руйнівних енергій учорашнього дня. Головне цього дня – ні з ким не сваритися і не конфліктувати: негатив, який у результаті потрапить в атмосферу, порушить загальну – всесвітню – гармонію, а це загрожує бумерангом, який надішле людині скривджений Всесвіт.

Сьогодні, 9 грудня, з будь-ким сваритися небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них встрявати у конфлікти категорично забороняється.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – відомі скандалісти: як правило, їм буває достатньо мінімального приводу, щоб спалахнуло полум'я серйозної сварки. Щоправда, представники знака також швидко "остигають" – уже за годину вони не пам'ятають про те, що сталося, але тим, кого вони встигли образити, від їхньої відхідливості не легше. Нинішній конфлікт, якщо, звичайно, вони не зможуть від нього утриматися, матиме більш ніж серйозні наслідки.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви категорично не терплять неповаги до себе, навіть якщо вона їм тільки здається, і в такому разі готові вибухнути, як писав поет, "як триста тонн тротилу". Небезпека сьогоднішнього конфлікту полягає в тому, що їм може потрапити не менш серйозний опонент, аніж вони самі, тому ніхто не зможе передбачити, у що він у результаті виллється. Зірки радять представникам знака бути добрішими і не звертати уваги на дрібниці.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви не вміють скандалити зі смаком — як правило, у відкритому "бою" вони програють своїм суперникам. Зате їм немає рівних у мистецтві помсти – так затаїти злобу, а через якийсь час, коли всі забудуть про прикрий інцидент, відповісти ударом на удар, вміють лише представники цього знака. Ось тільки їм варто пам'ятати про те, що злі задуми сьогодні перебувають під такою самою забороною, як відповідні слова та дії.

Читайте також: