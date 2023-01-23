Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким сваритися

Роздратування, яке накопичуватиметься у першій половині дня, після обіду трансформується в активність, якою складно керуватиме – енергія може вийти з-під контролю, а людина під її впливом – наламати дров. Тому дуже важливо тримати себе в руках і спрямовувати сили, в яких не буде нестачі, на вирішення винятково мирних і добрих справ – не рекомендується що-небудь руйнувати, сваритися з людьми та ображати їх, навіть якщо об'єктивно вони заслуговують на ненайкраще ставлення.

Сьогодні, 23 січня, з кимось сваритися небажано представником усіх знаків зодіаку, але для трьох із них конфлікти є категоричним табу.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як відомо, відрізняються терпінням, за яким ховаються страшенно запальні особи: коли кількість накопиченого ними роздратування перетворюється на якість, горе тому, хто – спеціально чи ненароком – стане на шляху. У такому разі будь-яка сварка – ось як сьогодні – має всі шанси перетворитися на грандіозний скандал, а представники знака – нажити смертних ворогів.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – найстриманіший і найдипломатичніший знак зодіаку, його представники вкрай рідко вступають у конфлікти, воліючи вирішувати будь-які розбіжності миром. Але сьогодні терпіння може їх зрадити, внаслідок чого вони посваряться з кимось із своїх близьких. Повернути стосунки на колишню стадію виявиться нелегким завданням, тому конфлікт краще не допускати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – визнані майстри уїдливих жартів та їдких реплік, якими представники знака можуть зачепити за живе будь-якого – навіть найбільш товстошкірого – опонента. Однак сьогодні, найімоврніше, співрозмовник їм трапиться вразливий і такий, який тонко відчуває, а сили свого натиску вони не розрахують, тому можуть всерйоз образити людину, яка ні в чому перед ними не завинила.

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